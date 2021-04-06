Тюменские росгвардейцы сдали кровь с антителами к коронавирусу

В рамках донорской акции "От сердца к сердцу" начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин и личный состав подразделений за три месяца сдали 40 л крови. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии, донорский банк пополнился в том числе и компонентами, содержащими антитела к коронавирусу. Для этого были привлечены гвардейцы, перенесшие COVID-19 или поставившие прививку.

"Обеспечивая правопорядок, общественную безопасность и защиту граждан, военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно оказывают всестороннюю помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сдача крови – это значимый вклад каждого из нас в спасение чьей-то жизни. За три месяца этого года представители управления суммарно уже сдали более 40 литров крови", - отметил начальник теруправления.

В завершение мероприятия Евгений Федоткин и директор фонда "Добру быть!" Роман Воллерт обменялись благодарственными письмами, отмечая двустороннее сотрудничество при организации благотворительных акций. Заведующая отделом Областной станции переливания крови Юлия Симонова также выразила надежду на дальнейшую совместную работу с росгвардейцами, поздравила отделение с пятилетием Росгвардии и поблагодарила за личный вклад в благое дело.