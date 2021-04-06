Белозерцев признал получение взятки от Шпигеля для своей избирательной кампании

Незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему нашли при обыске у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест бывшего главы региона, передает ТАСС. Суд в итоге оставил Белозерецева в СИЗО.

Отмечается, что следствию пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки Белозерцевым от предпринимателя Бориса Шпигеля.

Один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

Сам Белозерцев также заявил, что "никогда не создавал преференций компании "Биотэк" для работы в регионе.

По словам адвоката, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании "Биотэк".

Напомним, что 26 марта защита экс-губернатора обжаловала его арест, попросив назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщает. Также обжалован арест экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки Белозерцеву. Вчера его госпитализировали из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская Тишина".

По данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.