В Екатеринбурге на гипсовом заводе погиб рабочий

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после гибели рабочего на производстве.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось на заводе гипсовых изделий "Гифаз": во время рабочей смены тело моториста транспортной ленты нашли в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах. Сотрудник предприятия получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас прокуроры устанавливают причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению на предприятии требований законодательства об охране труда и техники безопасности при выполнении работ.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры.