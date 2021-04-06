06 Апреля 2021
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Общество В России
Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

"Скопинский маньяк" не пришел на суд о дополнительных ограничениях

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов не явился на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу об установлении дополнительных административных ограничений.

На 10.00 вторника было назначено первое заседание, оно проходит в закрытом режиме. К этому времени Мохов не пришел, передает РИА Новости. Местные СМИ пишут, что допограничения касаются запрета на общение "скопинского маньяка" с журналистами.

Ранее сообщалось, что "скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора и оштрафовали на 1200 рублей. Напомним, он в назначенный срок не вернулся в родной город.

В марте Следственный комитет сообщил о намерении провести проверку по следам интервью, которое Виктор Мохов дал телеведущей Ксении Собчак после выхода из тюрьмы. Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.

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"Скопинский маньяк" не пришел на суд о дополнительных ограничениях

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Теги: виктор мохов, скопинский маньяк



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