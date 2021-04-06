Термопластиковая разметка и новые светофоры. Власти Екатеринбурга планируют обезопасить город, развивая улично-дорожную систему

В 2021 г. Екатеринбург ждет модернизация улично-дорожной сети, направленная на создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов. На данный момент стратегический проект "Город для пешеходов" проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 25 апреля.

"Екатеринбург развивается, строится улично-дорожная сеть, возводятся школы, к которым ученикам необходимо будет безопасно подходить. В новых районах этот вопрос решается комплексно, светофоры предусмотрены проектом. Если же в районе с устоявшейся застройкой из-за интенсивности движения возникает необходимость создания безопасных условий, предусматривается строительство новых светофорных объектов. Так, в 2021 году светофорами мигающего типа будет обустроено пять нерегулируемых пешеходных переходов. Как правило, такие предупреждающие объекты ставятся у школ", – рассказал в эфире программы "Акцент" на телеканале "ОТВ" заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии Сергей Яскевич.

Новые светофоры также планируется установить на двух участках, где ранее происходили ДТП: перекрестки улиц Волгоградской и Громова, Данилы Зверева и Ирбитской.

Помимо этого, сразу шесть мест перед школами и на путях движения учащихся планируется оборудовать искусственными дорожными неровностями желтого цвета. По словам Яскевича, ранее все неровности были черными с желтой светоотражающей пленкой, которая быстро стиралась из-за шипованной резины. Сейчас же цвет будет легко заметен даже после длительной эксплуатации участка. Объемы разметки термопластиком также увеличены, что позволит сохранять дорожные разметки в первоначальном состоянии намного дольше, чем это было с краской.

Напомним, что начиная с 1 мая в Екатеринбурге стартуют ремонтные работы дорог, на которые Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. За эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.