Термопластиковая разметка и новые светофоры. Власти Екатеринбурга планируют обезопасить город, развивая улично-дорожную систему

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
светофор для общественного транспорта (2019) | Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Термопластиковая разметка и новые светофоры. Власти Екатеринбурга планируют обезопасить город, развивая улично-дорожную систему

В 2021 г. Екатеринбург ждет модернизация улично-дорожной сети, направленная на создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов. На данный момент стратегический проект "Город для пешеходов" проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 25 апреля.

"Екатеринбург развивается, строится улично-дорожная сеть, возводятся школы, к которым ученикам необходимо будет безопасно подходить. В новых районах этот вопрос решается комплексно, светофоры предусмотрены проектом. Если же в районе с устоявшейся застройкой из-за интенсивности движения возникает необходимость создания безопасных условий, предусматривается строительство новых светофорных объектов. Так, в 2021 году светофорами мигающего типа будет обустроено пять нерегулируемых пешеходных переходов. Как правило, такие предупреждающие объекты ставятся у школ", – рассказал в эфире программы "Акцент" на телеканале "ОТВ" заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии Сергей Яскевич.

Новые светофоры также планируется установить на двух участках, где ранее происходили ДТП: перекрестки улиц Волгоградской и Громова, Данилы Зверева и Ирбитской.

Помимо этого, сразу шесть мест перед школами и на путях движения учащихся планируется оборудовать искусственными дорожными неровностями желтого цвета. По словам Яскевича, ранее все неровности были черными с желтой светоотражающей пленкой, которая быстро стиралась из-за шипованной резины. Сейчас же цвет будет легко заметен даже после длительной эксплуатации участка. Объемы разметки термопластиком также увеличены, что позволит сохранять дорожные разметки в первоначальном состоянии намного дольше, чем это было с краской.

Напомним, что начиная с 1 мая в Екатеринбурге стартуют ремонтные работы дорог, на которые Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. За эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Термопластиковая разметка и новые светофоры. Власти Екатеринбурга планируют обезопасить город, развивая улично-дорожную систему

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: разметка, улично-дорожная система, светофоры, безопасность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети