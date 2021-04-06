06 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Греция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Греческое священноначалие и власти предали православие - митрополит ЭПЦ

Бывший митрополит Калавритский Амвросий (Ленис), которого в 2019 году вынудили покинуть свой пост, заявил о том, что греческие власти и священноначалие предали православие. Так он охарактеризовал в своей проповеди закрытие храмов под предлогом коронавируса и антицерковную риторику, сообщает "Ромфея".
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"Руководство церкви предало свою миссию! Да, я повторю: православие в Греции было предано его церковным управлением, то есть мной и другими первосвященниками, которые составляют Священный синод Греческой церкви", – подчеркнул он.

Иерарх напомнил, что даже в годы войны никто не закрывал людям доступ в храмы.

В марте он заявил, что отлучает от церкви премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, министра образования и по делам религий Ники Керамеоса и замминистра гражданской защиты Никоса Хардалиаса за это решение и заявления против святого причастия. Синод выступил в защиту властей.

Ранее митрополит критиковал экуменического патриарха Варфоломея за сеяние раскола в православном мире, выступал против содомии, замещения коренного населения мигрантами.

Напомним, греческий предстоятель архиепископ Иероним ранее ушел в раскол, а на соборе с помощью махинаций было принято решение о присоединении к расколу. Афонский старец Гавриил Карейский сказал, что многие иерархи продвигают раскол, экуменизм и прочие церковно-политические течения.

Однако многие не ушли в раскол и остаются верными православию. В связи с этим канонический статус ЭПЦ остается неопределенным.

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Греческое священноначалие и власти предали православие - митрополит ЭПЦ

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Теги: Греция, православие, церковь



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