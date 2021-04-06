Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"

Фрегат "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели.

Ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность стрельбы превысила 1000 километров, сообщила пресс-служба Минобороны.

Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота. Самолеты и вертолеты морской авиации закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в России разрабатываются фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 единиц крылатых ракет "Калибр".

Помимо этого, в арсенал кораблей будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон". Конструкторскую документацию разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро.