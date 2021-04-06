06 Апреля 2021
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Армия и ВПК В России
Корабли российского ВМФ, ракеты &quot;Калибр&quot; (2017) | Фото: youtube.com

Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"

Фрегат "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели.

Ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность стрельбы превысила 1000 километров, сообщила пресс-служба Минобороны.

Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота. Самолеты и вертолеты морской авиации закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в России разрабатываются фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 единиц крылатых ракет "Калибр".

Помимо этого, в арсенал кораблей будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон". Конструкторскую документацию разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро.

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Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр"

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Теги: калибр, маршал шапошников, японское море



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