Орлов подведет первые итоги своей работы на посту мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет свою первую пресс-конференцию на посту главы города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Мероприятие состоится уже в этот четверг, 8 апреля. Оно пройдет в здании ратуши. Глава Екатеринбурга подведет первые итоги своей работы на новом посту и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, Алексей Орлов был утвержден мэром 9 февраля - решение приняли депутаты городской думы. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности главы.