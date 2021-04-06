06 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов подведет первые итоги своей работы на посту мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет свою первую пресс-конференцию на посту главы города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Мероприятие состоится уже в этот четверг, 8 апреля. Оно пройдет в здании ратуши. Глава Екатеринбурга подведет первые итоги своей работы на новом посту и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, Алексей Орлов был утвержден мэром 9 февраля - решение приняли депутаты городской думы. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности главы.

Игорь Володин, Александр Высокинский, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

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Орлов подведет первые итоги своей работы на посту мэра Екатеринбурга

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Теги: Орлов, мэр, итоги, глава, Екатеринбург



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