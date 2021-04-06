В Челябинске предпринимателя подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому

В Челябинске предпринимателя подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле на территории рынка подозреваемый пытался дать взятку в размере 400 тыс. руб. сотруднику полиции, чтобы он не привлекал его к ответственности за сбыт контрафактной парфюмерной продукции.

Полицейский от взятки отказался и сообщил об этом руководству. Преступные действия были зафиксированы.

Предприниматель по решению суда заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.