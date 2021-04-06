06 Апреля 2021
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Экономика В России
частный дом, изба, деревня (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Банки исчерпали субсидии на выдачу сельской ипотеки под 3%

У крупнейших российских банков, работавших по программе предоставления сельской ипотеки под 3%, закончился лимит государственных субсидий по этому проекту (включая Сбербанк и Россельхозбанк).

В профильных министерствах подтверждают, что выделенные средства исчерпаны, но пока не могут определить сроки выделения новых объемов субсидий, пишет "Коммерсант".

Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых. Программа запущена с начала 2020 году и действует до 2025 года. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн руб., на ряде территорий — до 5 млн руб. Всего в России предоставлять такие кредиты уполномочены 11 банков. По программе за счет госсредств банкам возмещают недополученные доходы по выданным кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ. В 2020 году на это было выделено 1,5 млрд руб.

Ранее Счетная палата России сообщила, что программа "Сельская ипотека" работает, но не на ту аудиторию, на которую была рассчитана. По данным СП, только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс в Совете Федерации.

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Банки исчерпали субсидии на выдачу сельской ипотеки под 3%

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Теги: сельская ипотека, лимиты, субсидии



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