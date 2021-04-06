На Урале жители поселка пять лет судятся из-за искусственного озера, которое затапливает их весной

Жители поселка Прохладный, что в Белоярском районе Свердловской области, уже пять лет судятся из-за искусственного озера. Каждую весну оно переполняется, в результате чего вода затапливает близлежащие участки.

Как рассказала Накануне.RU жительница Прохладного Анна, в самом поселке есть еще коттеджный поселок Новый Исток.

"Мы относимся к нему, но его администрация от нас открещивается. На территории этого коттеджного поселка есть искусственный водоем. Сначала его хотели облагородить, но потом все это дело забросили, и он каждую весну наполняется талыми водами. Участок, на котором находится это озеро, раньше никому не принадлежал. Потом его оформила в собственность женщина, которая продала нам участки, но затем отказалась от него в пользу администрации", - рассказывает Анна.

По ее словам, судебное разбирательство о том, кому все-таки принадлежит участок с водоемом, идет уже пять лет - с 2016 года.

"И мы не можем найти ни виноватых, ни к кому обратиться, ни кого наказать. Мы пишем в прокуратуру, в администрацию, в местное управление. Никто не хочет за это отвечать - есть озеро и есть. Кроме того, вокруг строятся коттеджные поселки, которые проводят стоки именно в это болото. Оно переполняется в течение двух часов, как только начинает таять снег, и все идет прямо на нас. Куда еще обращаться, мы уже не знаем", - говорит жительница Прохладного.

Она добавила, что жители обращались даже к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в администрацию Белоярского района, чтобы там приняли меры.

"Никто ничего не хочет делать, ни к чему не притрагивается. Как хотите - так и разбирайтесь. Раньше мы делали ров вокруг участка, куда уходила вода. Но сейчас вокруг распродали все участки, и люди его зарыли. Теперь все, кто живет в округе, страдают от этого озера. У нас ни у кого нет питьевой воды, не работает канализация. Это не просто дачные домики, это коттеджный поселок. Но управления никакого нет, администрация "отпинывается". Наш юрист говорит, что раз озеро никому не принадлежит, оно должно стоять на балансе администрации, с которой в мае у нас будет суд. В этом году особенно плачевная ситуация, потому что смывает просто все. Получается, что граждане ничем не защищены", - заключила Анна.

Следующее судебное заседание состоится 13 мая. Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.