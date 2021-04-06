Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин привился от коронавируса

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин привился первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"Чтобы защитить себя, своих близких, коллег, я поставил прививку. Призываю всех вакцинироваться, если нет медицинских противопоказаний. Давайте поддержим друг друга в борьбе с пандемией COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы не менее 60% взрослого населения поставили прививки", - заявил он.

С начала кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийск поступило 4 375 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак". Первым компонентом привиты 3 604 человека, это медики, граждане старше 60 лет, работники сфер образования и социального обслуживания. В график на вакцинацию записаны 450 человек.

Ранее прививку сделала и глава Югры Наталья Комарова.