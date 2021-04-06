Патриаршая комиссия по семье призвала как можно скорее запретить суррогатное материнство
Суррогатное материнство нужно запретить как можно скорее. Об этом говорится в заявлении Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Поводом для заявления послужил факт отказа иностранных заказчиков от "суррогатных" детей в Санкт-Петербурге. От двоих заказчики уже отказались, еще пятеро находятся в подвешенном состоянии - их просто никто не забирает.
Патриаршая комиссия отмечает, что эти и многие другие дети, рожденные таким способом, остаются без семьи, с непонятным статусом и пополняют огромную армию детей-сирот. А те, кого вывозят, являются жертвами индустрии обыкновенной торговли людьми: ребенок уже рождается "на заказ", то есть кому-то на потребу.
При этом право детей иметь семью, знать своих родителей, иметь их заботу закреплено в Конституции РФ и Семейном кодексе. Суррогатное материнство, построенное к тому же исключительно на анонимных услугах, заведомо лишает их этого права, то есть является прямым нарушением закона.
"Ситуация, когда дети оказываются заложниками созданной преступной системы, основанной на желании взрослых приобрести ребенка для себя или преследующих коммерческие цели, где ребенок является товаром, совершенно недопустима", - подчеркивает комиссия.
Она приветствует усилия депутатов Государственной Думы по разработке закона об ограничении "суррогатного бизнеса". И выразила готовность взять на попечение семерых детей из Петербурга, ставших его жертвами.
Также сообщается, что Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил президенту о каналах налаженного трафика вывоза детей, рожденных от суррогатных матерей иностранцам.
Что касается детей как жертв, то, возможно, этим детям еще и повезло, ведь многих увозят в неизвестном направлении и их дальнейшая судьба неизвестна. Многих поставляют содомитам и педофилам, а также для расчленения на органы. Так, еще в 2015 году один из фигурантов одного из нынешних уголовных дел, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.
В настоящее время любой иностранец может заказать себе в России рождение ребенка. На практике к ним не предъявляется вообще никаких требований. Можно даже не сдавать свои половые клетки, а купить чужие. Тысячи детей ежегодно увозятся за границу.
При этом недавно стало известно об альтернативных поправках, подготовленных Минздравом, которые, напротив, разрешают иностранным гражданам и лицам без гражданства покупать рожденных у российских суррогатных матерей детей. Более того, поправки фактически легализуют продажу детей кому угодно без каких-либо условий.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова, как и ранее, не участвует в обсуждении проблемы "суррогантного бизнеса".
Напомним, законопроект об ограничении суррогатного материнства обещали внести в Госдуму в марте. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом" и сопротивляется этому. Как и ожидал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, этому будет ожесточенное противодействие, так как ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро, заявлял он еще в декабре.