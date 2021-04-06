Патриаршая комиссия по семье призвала как можно скорее запретить суррогатное материнство

Суррогатное материнство нужно запретить как можно скорее. Об этом говорится в заявлении Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Поводом для заявления послужил факт отказа иностранных заказчиков от "суррогатных" детей в Санкт-Петербурге. От двоих заказчики уже отказались, еще пятеро находятся в подвешенном состоянии - их просто никто не забирает.

Патриаршая комиссия отмечает, что эти и многие другие дети, рожденные таким способом, остаются без семьи, с непонятным статусом и пополняют огромную армию детей-сирот. А те, кого вывозят, являются жертвами индустрии обыкновенной торговли людьми: ребенок уже рождается "на заказ", то есть кому-то на потребу.

При этом право детей иметь семью, знать своих родителей, иметь их заботу закреплено в Конституции РФ и Семейном кодексе. Суррогатное материнство, построенное к тому же исключительно на анонимных услугах, заведомо лишает их этого права, то есть является прямым нарушением закона .

"Ситуация, когда дети оказываются заложниками созданной преступной системы, основанной на желании взрослых приобрести ребенка для себя или преследующих коммерческие цели, где ребенок является товаром, совершенно недопустима", - подчеркивает комиссия.

Она приветствует усилия депутатов Государственной Думы по разработке закона об ограничении "суррогатного бизнеса". И выразила готовность взять на попечение семерых детей из Петербурга, ставших его жертвами.

Также сообщается, что Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил президенту о каналах налаженного трафика вывоза детей, рожденных от суррогатных матерей иностранцам.

Что касается детей как жертв, то, возможно, этим детям еще и повезло, ведь многих увозят в неизвестном направлении и их дальнейшая судьба неизвестна. Многих поставляют содомитам и педофилам, а также для расчленения на органы. Так, еще в 2015 году один из фигурантов одного из нынешних уголовных дел, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.

В настоящее время любой иностранец может заказать себе в России рождение ребенка. На практике к ним не предъявляется вообще никаких требований. Можно даже не сдавать свои половые клетки, а купить чужие. Тысячи детей ежегодно увозятся за границу.

При этом недавно стало известно об альтернативных поправках, подготовленных Минздравом, которые, напротив, разрешают иностранным гражданам и лицам без гражданства покупать рожденных у российских суррогатных матерей детей. Более того, поправки фактически легализуют продажу детей кому угодно без каких-либо условий.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, как и ранее, не участвует в обсуждении проблемы "суррогантного бизнеса".

Напомним, законопроект об ограничении суррогатного материнства обещали внести в Госдуму в марте. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом" и сопротивляется этому. Как и ожидал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, этому будет ожесточенное противодействие, так как ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро, заявлял он еще в декабре.