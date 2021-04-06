06 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Онкологи (2020) | Фото: Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области

Свердловские врачи удалили из ноги пациента 5-килограммовую опухоль

Свердловчанину удалили опухоль размером в половину ноги и весом 5 кг, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона. Новообразование мужчина обнаружил еще пять лент назад, однако все время откладывал визит к специалисту из-за строительства дома. Вскоре липосаркома разрослась до такой степени, что мужчина не мог подобрать одежду и даже нормально передвигаться.

"Стройка меня настолько захватила, что даже когда опухоль начала набирать объем, откладывал визит к специалистам. А когда пришёл на прием, уже и не надеялся, что ногу сохранят. К счастью, обошлось. Вовремя обращайтесь к врачам!" − рассказал Сергей.

Несмотря на то, что всего за несколько лет новообразование достигло таких размеров и подвергало деформации мышечный слой, оно не затронуло сосудистый пучок. Благодаря этому, специалисты Свердловского областного онкологического диспансера смогли прооперировать пациента всего за 1,5 часа. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, а нога вернулась к привычным размерам сразу же после операции. Двигательная функция также полностью сохранена.

"Это как раз тот редкий случай, когда изначально доброкачественная липома, образовавшаяся в подкожно-жировой клетчатке, переросла в злокачественную, угрожающую жизни липосаркому. Новообразование интенсивно увеличивалось в размерах, результаты гистологического исследования подтвердили его возможность к метастазированию", − пояснила заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

Напомним, что ежегодно хирургическое лечение по поводу сарком в Свердловском областном онкологическом диспансере получают примерно 250 пациентов.

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Свердловские врачи удалили из ноги пациента 5-килограммовую опухоль

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Теги: опухоль, новообразование, операция, нога



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