На Южном Урале за сутки скончались десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 121 человека подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 57 тыс. 392 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 338 заболевших. За сутки выписаны 139 человек, всего в регионе выздоровели 51 тыс. 611 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них девять от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.