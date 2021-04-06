06 Апреля 2021
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Наука и техника В России
илон маск (2016) | Фото:

В России закрывается еще одна частная космическая компания

Частная российская космическая компания "КосмоКурс" прекратит существование. Сотрудникам уже объявлено о сокращении, передает РИА Новости со ссылкой на главу компании Павла Пушкина.
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"КосмоКурс" заявлял о планах по строительству многоразового суборбитального комплекса для космического туризма, а также о строительстве космодрома в Нижегородской области.

Причиной закрытия проекта стала бюрократическая машина: коммерсанты не смогли договориться с местными властями по проекту строительства космодрома, Минобороны не дало необходимую документацию для проектирования ракеты.

В Роскосмосе сообщили, что в курсе ситуации с "КосмоКурсом" и постараются сохранить коллектив конструкторов (около 50 человек).

Несмотря на то, что доля России в коммерческом освоении космоса просто ничтожна (и власти это видят, признают и даже иногда стыдятся), даже единичные проекты энтузиастов по освоению этой сферы продолжают закрываться. Печальная судьба постигла спутникостроительную компанию Dauria, разработчика легких ракет "Лин Индастриал", группу компаний "Галактика", многократные смены руководства и планов преследуют владельца комплекса "Морской старт" - космическое предприятие группы S7 - S7 Space.

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В России закрывается еще одна частная космическая компания

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Теги: космокурс, коммерческий космос, космический туризм



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