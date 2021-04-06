06 Апреля 2021
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Против врио ректора СахГУ возбудили дело из-за гибели студентов в общежитии

Уголовное дело возбуждено в отношении временно исполняющей обязанности ректора Сахалинского государственного университета (СахГУ) Марии Ганченковой из-за гибели двух студентов в общежитии вуза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, трагедия произошла в конце марта. В Южно-Сахалинске двое студентов местного вуза (18 и 19 лет) погибли в общежитии от удара током. Сообщалось, что один из студентов принимал душ. Затем студенты из соседних комнат услышали крик, прибежали в душевую, увидели упавшего молодого человека. Один из товарищей попытался поднять пострадавшего, схватился за водонагреватель и тоже получил удар током.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Под стражу был отправлен директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса университета, пишет Regnum.

По версии следствия, он знал, что электроводонагреватели в общежитии университета установлены с нарушениями, а также о том, что электропроводка не отвечает требованиям безопасности.

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Против врио ректора СахГУ возбудили дело из-за гибели студентов в общежитии

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Теги: студенты, сахалин, общежитие, сахгу



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