На Южном Урале главу города привлекли к дисциплинарной ответственности за свалку строительного мусора

В Катав-Ивановске оштрафовали на 100 тысяч рублей подрядчика строительства досугового центра за свалку строительного мусора в водоохраной зоне.

Напомним, после демонтажа старого клуба горы строительного мусора появились у пруда и в близлежащем лесу. По словам горожан, по контракту подрядчик должен был утилизировать мусор, но раскидал его в черте города. В мэрии сначала называли свалки "отсыпкой" с целью укрепления берега водоема. Активисты ОНФ обратились в министерство экологии с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры к ликвидации свалок.

По итогам проверки нарушения подтвердились. Строительный мусор был размещен на земельных участках в границах городской черты, а также на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Катав.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении пользователей арендованных участков земли, а также ООО "Смарт", являющегося подрядчиком строительства досугового центра, были возбуждены административные дела. В результате подрядчик оштрафован на 100 тыс. руб. Физическим лицам назначен штраф по 1 тыс. рублей.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен глава Катав-Ивановского городского поселения.