Уралвагонзавод представил первый в России вагон-рефрижератор

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" первый раз представил уникальный автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, вагон создан по заказу ООО "Русский рефрижератор". Аналогов таким вагонам на "пространстве 1520" сейчас нет.

Разработали технику в Уральском конструкторском бюро вагоностроения (в составе концерна входит в государственную корпорацию Ростех), производитель – Уралвагонзавод. Нижнетагильское предприятие было выбрано в качестве изготовителя за большой опыт создания подвижного состава и возможность выпускать крупные серии.

Отличительная особенность нового железнодорожного изделия – его автономность, которая рассчитана на 30 суток. Существующие аналоги техники оснащены групповой системой хладоснабжения и могут курсировать только в составе спецпоездов. В грузовом отсеке вагона-рефрижератора УВЗ автоматически поддерживается температура от -20°С до +15°С. Длина отсека составляет свыше 19 метров.

Кроме этого, вагон оснащён современной электронной системой с возможностью отслеживания вагона по каналам GPRS. Грузоотправитель может узнать необходимую информацию с датчиков для корректировки перевозки.