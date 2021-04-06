06 Апреля 2021
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киоски (2019) | Фото: Накануне.RU

Сносные цифры: екатеринбургские власти снесли 451 торговый киоск

В столице Среднего Урала за год демонтировали на улицах города 451 незаконный киоск. Об этом на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по экономическому развитию рассказала председатель городского комитета по товарному рынку Наталья Фирстова. Как передает Накануне.RU далеко не все штрафные выплаты ушли в бюджет города.

Из снесенных в прошлом году киосков 114 было вынесено принудительно.

"За прошлый год территориальными органами был составлен 1001 протокол о незаконном размещении НТО. Сумма штрафов составила более 3,6 млн руб., взыскано 30% — более 1,1 млн руб", - отметила чиновница

Между тем, на конец марта 2021 года демонтирован 101 киоск . Также властям трудно установить собственников незаконных объектов торговли.

Представители "серого дома" направляют запросы в МВД, но установить собственников не получается. 

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Сносные цифры: екатеринбургские власти снесли 451 торговый киоск

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Теги: киоски, Екатеринбург, снос



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