06 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: rian.ru

Экс-президент Армении назвал соглашение по Карабаху "несправедливым миром, который не может быть вечным"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что текущее соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе едва ли будет действовать долго, потому что условия его для Армении слишком "несправедливы".

"Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием", - заявил Кочарян в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о реваншизме в случае его [Кочаряна] возвращения к власти в стране.

Кочарян также заявил, что не стал бы говорить утвердительно о потере "навсегда" всех территорий, которые перешли под контроль Азербайджана.

"Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть", — отметил Кочарян.

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Экс-президент Армении назвал соглашение по Карабаху "несправедливым миром, который не может быть вечным"

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Теги: роберт кочарян, армения, нагорный карабах



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