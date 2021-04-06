Экс-президент Армении назвал соглашение по Карабаху "несправедливым миром, который не может быть вечным"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что текущее соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе едва ли будет действовать долго, потому что условия его для Армении слишком "несправедливы".

"Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием", - заявил Кочарян в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о реваншизме в случае его [Кочаряна] возвращения к власти в стране.

Кочарян также заявил, что не стал бы говорить утвердительно о потере "навсегда" всех территорий, которые перешли под контроль Азербайджана.

"Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть", — отметил Кочарян.