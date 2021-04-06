06 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Таблички в парке УрГУПС (2021) | Фото: vk.com/saveparkurgups

"Черные души и обращение к Путину". В парке УрГУПС появились провокационные таблички

Пока УрГУПС в Екатеринбурге готовится к ограждению своего парка забором стоимостью более 3 млн руб., на территории появляются провокационные таблички с требованиями оставить зеленую зону в покое.

Таблички в парке УрГУПС(2021)|Фото: vk.com/saveparkurgups

В своих призывах неизвестные просят "УрГУПС, ректора и всех причастных" оставить парк жителям города, а в строительстве заборов тренироваться на личных дачах. Авторы грозят обращением к президенту Владимиру Путину.

Таблички в парке УрГУПС(2021)|Фото: vk.com/saveparkurgupsТаблички в парке УрГУПС(2021)|Фото: vk.com/saveparkurgups

Кто именно установил таблички, неизвестно. Общественники, выступающие против строительства забора, а также ранее протестовавшие против бассейна на месте парка, уверяют, что это не их рук дело.

"Сдается нам, что кто-то готовит на нас провокации. Но даже если это не так, люди, пожалуйста, сохраняйте рассудок, давайте без крайностей", - комментируют ситуацию общественники.

Напомним, что в УрГУПС раскрыли тайну забора, который должен появиться вокруг прилегающего к вузу парка. Там также рассказали, что вход на территорию парка жителей и гостей города не будет ограничен: войти можно через калитки, предусмотренные проектом. Более того, ограда будет находиться в 20 м от береговой линии, что позволит обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ людей к водоему. Срок выполнения работ - 10 апреля 2021 г.

Ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.

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"Черные души и обращение к Путину". В парке УрГУПС появились провокационные таблички

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Теги: УрГУПС, забор, таблички



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