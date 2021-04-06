Суд в Москве распустил коллегию присяжных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины

Коллегия присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию была распущена из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из адвокатов основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. Об этом сообщает ТАСС.

Один из защитников Ковальчука технически не представил в Дорогомиловский суд столицы документы, которые подтверждают его полномочия. Гособвинитель заявил ходатайства об отстранении защитника от дальнейшего участия в процессе, признав состоявшиеся заседания недействительными. Новый отбор присяжных пройдет 29 апреля.

Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о контрабанде кокаина в феврале 2020 года. Всего в рамках дела были задержаны шесть человек. Четверо из них предстают перед судом в России, напоминает Regnum.

В Аргентине судебный процесс по делу начался в феврале 2021 года. Один из обвиняемых, механик Александр Чикало заявил о своей непричастности к организации поставок. Он заявил, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, однако он отказался.

Второй обвиняемый - бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. По его словам, он не знает, в чем его обвиняют.

В Дорогомиловском суде Москвы 10 февраля допросили бывшего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли. Он сообщил, что предполагаемого организатора преступления - бизнесмена Андрея Ковальчука он видел всего один раз.