06 Апреля 2021
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Экономика Москва
автомобиль каршеринга (2019) | Фото: autonews.ru

В Москве власти запустят "народный каршеринг": автовладельцы смогут сдавать свои машины

В Москве власти собираются запустить "народный каршеринг": владельцы автомобилей смогут сдавать свои машины в аренду другим физическим лицам (p2p), пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

У такого каршеринга будет весомый минус перед автомобилями, принадлежащими компаниям: пользователи не смогут бесплатно парковаться

"Сервис [московских властей] будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже", - рассказал инсайдер.

При этом расходы на топливо, автомойку и т.д. тоже лягут на арендатора.

По подсчетам столичных властей, 90% времени личный автомобиль простаивает. Если им будут пользоваться другие граждане, можно будет разгрузить дороги, автовладельцы заработают деньги. Предполагается, что владелец сам будет решать, кто может брать в аренду его машину (выставляет ограничения по возрасту, стажу вождения и т.д.).

Стоит отметить, что сейчас над каршеринговыми сервисами сгустились тучи: после серии резонансных ДТП власти задумались над ужесточением требований к гражданам, арендующим автомобиль. Например, в аварии с двумя погибшими в Москве водитель каршерингового автомобиля, устроивший ДТП, был лишен водительских прав, но у сервиса не было доступа к базе ГИБДД, поэтому ему не ограничили доступ к автомобилям.

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В Москве власти запустят "народный каршеринг": автовладельцы смогут сдавать свои машины

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Теги: каршеринг, аренда автомобиля, москва



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