Украина категорически отказалась продолжать переговоры с Минске

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу категорически отказалась далее продолжать переговоры в Минске. Об этом на украинском телевидении заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

Причиной для отказа стала "вражеская риторика Белоруссии" в отношении Украины. Минск находится под влиянием России, и в Киеве доверия ему нет.

Это очередной демарш Киева за несколько дней. Недавно глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет участвовать в заседаниях политической подгруппы с участием представителя Донбасса Майи Пироговой. Причин он объяснять не стал, но заявил, что, пока ОБСЕ не добьется ее исключения, переговоров не будет. В свою очередь, координатор от ОБСЕ в политподгруппе Хайди Грау попросила украинскую сторону не позднее 8 апреля предоставить письменные объяснения. Другие представители Украины говорили, что она ранее была осуждена за "терроризм".

В Донбассе заявили о срыве переговоров по вине Киева. Представитель ЛНР Родион Мирошник отметил, что это право республик - формировать состав своей делегации по собственному усмотрению, не спрашивая разрешения у Киева. А тот впервые за шесть лет стал в такую позу. Пирогова же принимала участие как минимум в четырех заседаниях в последнее время, но претензий к ней не возникало.

Новая тактика Киева направлена на срыв переговоров и обвинения Донбасса и России.