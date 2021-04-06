CNN нашло в Арктике якобы строящиеся военные базы России

Россия скапливает "беспрецедентную военную мощь" в Арктике и активно развивает военные базы для дислокации новейших видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника "Посейдон", передает CNN.

Такой вывод журналисты сделали, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

По данным телеканала, эксперты пришли к выводу, что Россия активно развивает арктические военные базы, названные "трилистником". CNN заявляет, что Москва хочет обезопасить север страны.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за активностью России в Арктике, пишет Regnum. "Арктика является ключевым районом, критически важным для наших военных интересов", - сказал он.

Напомним, в Пентагоне заявляли, что опасаются превращения Арктики в плацдарм для атаки на территорию США. В военном ведомстве не исключили, что Россия может применить военную силу для закрытия оспариваемых вод.