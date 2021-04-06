06 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
DOTA 2 (2017) | Фото: wallpaperscraft.ru

Средний Урал и Харбин отметят 30-летие дружбы турниром по DOTA 2 и конкурсом рисунков

В честь празднования 30-летия побратимских связей между Свердловской областью и Харбин (столица северной провинции Китая Хэйлунцзян) готовится масштабное мероприятие, в котором смогут принять участие жители обеих сторон.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках развлекательной программы уже согласованы онлайн концерты региональной и харбинской филармонии. Видеотрансляция последней запланирована во время проведения "Уральской ночи музыки". Организаторы также рассчитывают провести взаимные выставки современных художников, а для детей устроить конкурс рисунков.

Планируются и более узконаправленные мероприятия, в том числе возможность проведения кибертурнира по многопользовательской командной игре DOTA 2. В Год научно-технических инноваций России и Китая также пройдут научные конференции, на которых представители вузов, институтов и высокотехнологичных предприятий смогут обсудить вопросы развития биомедицины, экономии энергии и охраны окружающей среды.

"Харбин уделяет большое внимание развитию дружеских связей со Свердловской областью и готов вместе провести на высоком уровне все мероприятия", – отмечается в послании Мэр Харбина г-н Сунь Чже.

В это время правительство Среднего Урала и Народное правительство Харбина планируют официальные переговоры по укреплению сотрудничества. Традицию регулярных контактов на уровне руководства много лет поддерживает лично губернатор Евгений Куйвашев. Так только за последние пять лет с китайскими партнерами регион подписал около 20 соглашений в различных областях. На данный момент, на правах сотрудничества, почти все свердловские вузы и образовательные учреждения города-побратима осуществляют обмен творческими коллективами: уральские музыканты регулярно принимают участие в фестивале "Харбинское лето", а китайские исполнители выступают на свердловских площадках.

"Документ, который подписала Свердловская область с Харбином в 1991 году – первое международное соглашение в её истории. В целом регион приобрёл бесценный опыт выстраивания диалога с китайскими партнёрами и открыл окно в богатый мир традиций и культуры этой страны. Думаю, юбилей соглашения – хороший повод для общения с друзьями", – отмечает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

На данный момент программа юбилейных событий прорабатывается, а точные даты проведения будут известны чуть позже.

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Средний Урал и Харбин отметят 30-летие дружбы турниром по DOTA 2 и конкурсом рисунков

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Теги: Харбин, 30-летие, юбилей, Дота 2, конкурс рисунков, концерт



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