Глава Нижневартовска высоко оценил меры "коронавирусной" поддержки бизнеса

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, его заместители Ирина Воликовская и Дмитрий Колщенко во время рабочей поездки к местным предпринимателям выяснили, какими именно формами поддержки соответствующего сообщества в эпоху коронавируса воспользовались предприниматели, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказала основатель сети женских фитнес-клубов "Ультрафит" Юлия Даянова, сегодня в двух филиалах клуба в спорткомплексах "Арена" и "Триумф" занимаются порядка 700 вартовчанок. В коллективе – около 30 специалистов. Тренировки проходят по двум направлениям – снижение веса и восстановление здоровья. Сегодня в клубе развивают онлайн-платформу для занятий. К примеру, на одном из курсов спортсменки не только из столицы Самотлора, но и всей страны могут получить советы о здоровом питании и освоить техники упражнений.

"Во время пандемии мы перешли на дистанционный формат работы, - сказала индивидуальный предприниматель Юлия Даянова. – Мнногие наши посетители присоединились к онлайн-тренировкам. Тем не менее, это был сложный период. Считаю, что нам удалось остаться в бизнесе за счёт положительного эмоционального настроя коллектива и благодаря тому, что мы воспользовались всеми мерами поддержки, какие предоставляли предпринимателям. Мы вернулись к режиму офлайн и к нам приходят с удовольствием".

По словам горожанки Татьяны Думенко, "Ультрафит" она посещает практически ежедневно, особенно нравятся уроки аэройоги.

"Занимаюсь фитнесом на протяжении нескольких лет, - сказала Татьяна Думенко. – Здоровый образ жизни, общение, физические нагрузки – всё это помогает держать себя в тонусе. Благодаря занятиям смогла сдать нормы ГТО на золотой знак. Стараюсь подавать хороший пример подрастающему поколению".

В планах основателя сети "Ультрафит" Юлии Даяновой – открытие третьего филиала. Состоялись переговоры с владельцем помещения, запланирован ремонт залов и оборудование их спортивным инвентарем. Пересмотреть подход к ведению бизнеса пандемия заставила руководителя Центра робототехники "ROBOTI" и Школы программирования "ITCITY" Татьяна Васильева.

"Период пандемии стал серьёзным испытанием на прочность меня, как руководителя, и в целом нашей компании, - сказала Татьяна Васильева. – Мы учились действовать в новых условиях, создали методологический отдел, модернизировали курсы обучения. Поэтому испытания стали также и толчком к развитию. Сегодня в онлайн-курсах задействованы около 100 детей и подростков из разных городов Югры, России и других стран".

С помощью мер господдержки бизнеса в период пандемии руководителю центра удалось сохранить 90% коллектива. Высококвалифицированные педагоги с инженерным образованием преподают в технически оборудованных филиалах. Всего их в Нижневартовске и Мегионе 10.

Курсы конструирования и цифровых технологий (19 лицензированных программ обучения) дают возможность в полной мере раскрыть потенциал детей и подростков, углубить знания в физике, механике, математике и информатике, подготовиться к поступлению в технический вуз. Разработаны и внедряются каникулярные программы. В центре обучается 600 человек в возрасте от 4 до 17 лет. За семь лет работы в центре прошли обучение более 5 тыс. детей. Обучение детей предусмотрено по сертификату дополнительного образования.

Участники встречи обсудили вопросы совместного сотрудничества. Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, в Нижневартовске завершается проектирование детского технопарка "Кванториум", а также рассматривается реализация проекта "IT-куб" на базе одной из школ. Специалисты Центра робототехники и программирования высказали готовность участвовать в городских проектах в сфере образования и IT-технологий.

"Сегодня мы можем сказать об эффективности мер поддержки для бизнеса во время пандемии, - сказал Василий Тихонов. – В первую очередь, это сокращение и отсрочка платежей по аренде помещений. Важные меры поддержки были выполнены по результатам постановления правительства округа, по решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Именно эти решения дали нашим предпринимателям возможность сохранить бизнес и найти пути его развития".