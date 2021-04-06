06 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
педофил (2016) | Фото: tut.by

На Среднем Урале женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от насильника с сайта знакомств

На Среднем Урале женщина стала жертвой насильника, которого нашла на сайте знакомств. Расследуется уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в марте этого года жительница города Березовский в интернете стала общаться с одним мужчиной, который назначил ей встречу в Екатеринбурге на улице Щорса. Вечером 31 марта на своей машине женщина приехала по указанному адресу, где ее встретил тот самый "кавалер". Угрожая ножом, он завел жертву в квартиру дома на Щорса, где надругался над ней.

После этого насильник, продолжая угрожать ножом, заставил несчастную отвезти его к ней домой в Березовский, где изнасиловал еще раз. Затем злоумышленник скрылся.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого: им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний житель Екатеринбурга. Возбуждено дело, задержанный помещен под стражу.

У следствия есть все основания полагать, что он может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, жертвы которых по тем или иным причинам не обращались в правоохранительные органы.

"Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно об иных возможных эпизодах преступной деятельности обвиняемого, с убедительной просьбой сообщить эти сведения по телефонам: 8-912-636-16-56, 8 (34369) 4-96-14, 4-93-66, 4-77-15. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении женщины в городе Берёзовском(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых советует девушкам и женщинам всех возрастов быть очень бдительными и осторожными при вступлении в контакт с мужчинами, знакомство с которыми произошло в интернете.

"Это, конечно, не пауки с их, порой, смертельным ядом, но осторожность дамам лишней не будет. Потерпевшая, о которой идет речь, имеет высшее образование, тем не менее, угодила в сети коварного типа, который 13 лет провел в местах заключения за насильственные действия сексуального характера и грабеж. Женщине, после того, как над ней поиздевались, чудом удалось вырваться из плена, выпрыгнув в окно, благо ее квартира располагается невысоко.

Сыщики уголовного розыска ОВД Березовского вычислили любителя экстремально-криминального секса в Екатеринбурге. Представители МВД разъяснили ему его ближайшую жизненную перспективу и убедили добровольно явиться в полицию. Чтобы хоть как-то смягчить свою дальнейшую участь, он прислушался к совету оперуполномоченных. Сейчас он содержится под стражей и проверяется на причастность к другим преступлениям сексуальной направленности", - рассказал полковник Горелых.

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На Среднем Урале женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от насильника с сайта знакомств

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Теги: знакомства, насильник, Березовский



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