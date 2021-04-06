Убрать снег в Губкинском, где лавиной едва не накрыло ребенка, коммунальщикам помешали припаркованные автомобили

Директор управляющей компании "Уютный дом", обслуживающей дом №14 в 14-ом микрорайоне Губкинского, Ирина Гагарина объяснила, что коммунальщики не смогли очистить всю крышу из-за того, что жильцы так и не убрали личный транспорт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сход снежной "лавины" едва не привел к трагедии - снег сошел с крыши как раз в тот момент, когда под ней проходил восьмилетний школьник. К счастью, мальчик не пострадал. Его родители обратились в больницу, но госпитализация ребенка не потребовалась. Проверки ситуации начали окружные управление СКР и прокуратура.

После случившегося глава города Андрей Гаранин лично встретился с руководством УК. Он отметил, что в конце зимы власти обследовали многоквартирные дома, выявили нарушения и выдали предписания управляющим компаниям их устранить. От некоторых - должной реакции не последовало. Не отреагировали УК и после обращения в прокуратуру.

"Сейчас будут компетентные органы разбираться в этой ситуации, и виновные будут наказаны", - заявил он.

"Перед очисткой крыши мы развесили объявления, чтобы убрали личный транспорт от дома. Одна машина стоит с осени, собственник объяснил, что она сломана и не заводится. Убрать он её не смог, этот промежуток крыши и остался неочищенным, а при резком потеплении произошел сход снега. Вся кровля была почищена, - заявила директор управляющей компании Ирина Гагарина.

В администрации Губкинского подчеркивают, что несмотря ни на какие сложности, управляющие компании обязаны обеспечивать надлежащее содержание крыш многоквартирных домов. В конце февраля этого года прошла проверка, в результате которой в отношении 25 домов 14-го микрорайона, находящихся в управлении "Уютного города", выявлены нарушения – скопление снега и наледи на крышах.

1 марта администрация города Губкинского направила генеральному директору ООО "Уютный город" Ирине Гагариной письмо о необходимости "незамедлительно организовать работу по очистке крыш с целью предотвращения несчастных случаев". Но работы проведены не были. 19 марта информация о некачественной работе управляющей компании и выявленных нарушениях была направлена прокурору города Губкинского.

"Отношение к людям надо менять. Из всех управляющих компаний, я считаю, что вы хуже всех отработали. Мы видим, что жалоб у губкинцев реально больше всего на управляющую компанию "Уютный город", и это касается не только крыш. Жители не видят соответствующего результата за те деньги, которые они платят", - сказал Андрей Гаранин директору УК.

5 апреля в Губкинском прошла очередная проверка многоквартирных домов. Глава города проехал по проблемным адресам, где была зафиксирована ненадлежащая очистка крыш и козырьков подъездов. Приехавшие на встречу руководители управляющих компаний заверили, что сегодня-завтра устранят нарушения.