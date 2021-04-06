ВМС США готовы обсудить с российской стороной пересмотр соглашения о предотвращении инцидентов в море и небе

ВМС США готовы обсудить с российскими коллегами возможность модернизации Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, заявил журналистам глава штаба ВМС Америки адмирал Майкл Гилдей. Действующее соглашение было заключено еще в 1972 году.

Адмирал заявил, что всегда будет готов к дальнейшему диалогу, если Россия готова поддержать его инициативы по реформированию документа.

"Я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений", - цитирует Гилдея ТАСС.