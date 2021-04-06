06 Апреля 2021
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Общество В России
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В России стартовал эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги

В РФ в тестовом режиме стартовала регистрация новых пользователей в социальных сетях через официальный портал госуслуг. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что россияне, пользующиеся соцсетями, онлайн-магазинами и другими иплатформами, смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах.

Тестирование планируется проводить до 1 июля 2022 года.

В Минцифры РИА Новости пояснили, что работают над возможностью заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Это должно сделать дистанционное общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор хочет получать больше персональных данных о новых пользователях соцсетей и мессенджеров, например, номер паспорта, адрес проживания, телефон.

Ведомство подготовило приказ, согласно которому все интернет-площадки, работающие с персональными данными пользователей, должны будут получать дополнительные согласия на использование этих данных. Для этого соцсеть или любая другая платформа может использовать свою систему сбора согласий или систему Роскомнадзора. Последняя будет называться ЕИС (единая информационная система) и интегрируется с порталом госуслуг.

Пока Роскомнадзор готов предоставить пользователям выбор – в какой системе дать согласие. Про собственные системы соцсетей и других платформ в приказе ничего не говорится, но если пользователь выберет ЕИС, то ему придется вводить паспортные данные.

В случае, если соцсети не будут соблюдать требования, им грозит штраф до 100 тыс. руб.

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В России стартовал эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги

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Теги: соцести, портал госуслуг



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