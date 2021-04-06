СМИ: иноагентам разрешат участвовать в выборах

Комитет Госдумы по регламенту поддержал поправки к проекту закона, регламентирующему участие в выборах кандидатов из реестра иностранных агентов.

Согласно документу, в каждом подписном листе кандидат должен будет указывать сразу после своего отчества статус иноагента. Аналогичные требования согласно законопроекту будут предъявляться и к агитационной продукции кандидатов-иноагентов.

Отдельно оговаривается, что информация о статусе иноагента должна занимать не менее 15% от общего объема агитационного материала. Любое выступление кандидата на агитационном мероприятии обязано сопровождаться информацией о его статусе.

Принимаемый законопроект налагает необходимость маркировки на выборах материалов всех категорий иноагентов, в том числе для физлиц – СМИ-иноагентов, пишут "Ведомости".