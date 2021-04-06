В России выявили десятки британских штаммов коронавируса

В России выделен 81 образец британского вида коронавируса и шесть южноафриканских.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, все случаи - завозные. По ее словам, сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами.

Попова отметила, что сегодня ситуация в России находится под контролем, пишут "Известия".

Напомним, в настоящее время проводятся исследования, с целью оценить эпидемиологическую значимость штаммов.