06 Апреля 2021
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Вирус SARS-CoV-2, &quot;британский&quot; штамм. (2021) | Фото: ФБУН ГНЦ &quot;Вектор&quot; / rospotrebnadzor.ru

В России выявили десятки британских штаммов коронавируса

В России выделен 81 образец британского вида коронавируса и шесть южноафриканских.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, все случаи - завозные. По ее словам, сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами.

Попова отметила, что сегодня ситуация в России находится под контролем, пишут "Известия".

Напомним, в настоящее время проводятся исследования, с целью оценить эпидемиологическую значимость штаммов.

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В России выявили десятки британских штаммов коронавируса

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Теги: коронавирус, эпидемия



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