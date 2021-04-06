06 Апреля 2021
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Экономика В России
туризм туристы сплав (2007) | Фото: www.yakutiatravel.com

СМИ: туроператоры захотели больше средств на туристический кешбэк

Представители российской туристической отрасли намерены просить продолжения программы туристического кешбэка и надеются на выделение дополнительных средств на нее.

Туроператоры опасаются, что выделенные 2 млрд руб. на третий этап программы могут закончиться к концу апреля. Представители отрасли считают, что необходимо добавить еще 2–3 млрд. По данным "Интуриста", продажи туров в рамках третьего этапа оказались в 3,8 раза выше, чем до этого. Сегодня объем бронирований превысил 150,5 млн руб., пишут "Известия".

Напомним, правительство выделит 2 млрд рублей на реализацию программы кешбэка в 2021 году.

Как сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, выделение указанных средств позволит снизить для туристов стоимость около 300 тыс. услуг, а также даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах.

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СМИ: туроператоры захотели больше средств на туристический кешбэк

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Теги: кешбэк, туризм



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