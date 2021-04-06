06 Апреля 2021
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Общество В России
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Попова рассказала о новых неопознанных штаммах COVID-19

В России выявлены разновидности коронавируса, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов COVID-19.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время проводятся исследования, с целью оценить эпидемиологическую значимость штаммов. "Пока оснований для каких-то опасений нет". Она отметила, что оснований называть какую-то разновидность российской, пока нет, пишут "Известия".

Тем временем, в центре им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса, заявили о разработке технологии, позволяющей быстро редактировать препарат в зависимости от мутации вируса. По словам главы центра, академика Александра Гинцбурга, обновить вакцину можно в течение двух дней.

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Попова рассказала о новых неопознанных штаммах COVID-19

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Теги: Попова, Роспотребнадзор, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 06.04.2021 04:05 Мск В России выявили десятки британских штаммов коронавируса

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