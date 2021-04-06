Попова рассказала о новых неопознанных штаммах COVID-19

В России выявлены разновидности коронавируса, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов COVID-19.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время проводятся исследования, с целью оценить эпидемиологическую значимость штаммов. "Пока оснований для каких-то опасений нет". Она отметила, что оснований называть какую-то разновидность российской, пока нет, пишут "Известия".

Тем временем, в центре им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса, заявили о разработке технологии, позволяющей быстро редактировать препарат в зависимости от мутации вируса. По словам главы центра, академика Александра Гинцбурга, обновить вакцину можно в течение двух дней.