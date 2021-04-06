06 Апреля 2021
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский попросил НАТО усилить давление на Россию

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Лондон и НАТО усилить санкционное давление на Москву.

По словам главы государства, последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы, следует из телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Он сообщил премьеру "об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытке России сорвать реализацию Минских договоренностей". При этом украинский лидер призвал страны НАТО усилить присутствие в регионе, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, США попросили Россию объяснить происходящее на границе с Украиной.

Представитель Госдепа Нед Прайс назвал это "провокацией". Отмечается, что американские власти будут обеспокоены любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он.

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Зеленский попросил НАТО усилить давление на Россию

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Теги: Зеленский, Украина, НАТО



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