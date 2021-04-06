Туроператоры просят содействовать возобновлению полетов в Кипр

Ассоциация туроператоров России попросила Ростуризм содействовать возобновлению авиаперелетов на Кипр.

С 1 апреля Кипр открыл границы для россиян и отменил для них карантин. Как отмечает АТОР, сроки возобновления полетов в страну неизвестны, не смотря на спрос среди граждан России.

Есть информация о том, что внешнеполитические ведомства двух стран ведут соответствующие переговоры, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, власти Кипра все-таки разрешат с 1 апреля въезд россиянам, при этом не надо будет проходить карантин. Однако будет необходимо сдавать тесты: за 72 часа до вылета и по прибытии на остров. Кроме того, потребуется регистрация на специальном государственном сайте Кипра за сутки до вылета.

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