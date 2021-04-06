Вашингтон попросил Москву объяснить, что происходит на границе с Украиной

США попросили Россию объяснить происходящее на границе с Украиной.

Представитель Госдепа Нед Прайс назвал это "провокацией". "Но самое главное, что мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", сказал Прайс.

Отмечается, что американские власти будут обеспокоены любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России. Глава Минобороны Украины Андрей Таран, в свою очередь, отчитался о состоянии дел на границе с ДНР и ЛНР. В сообщении украинского оборонного ведомства подчеркивается, что это уже второй разговор министров за последние полтора месяца, и состоялся он по инициативе американской стороны.