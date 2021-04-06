Путин позвонил заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, который заразился COVID19.

Как сообщает сайт Кремля, в ходе беседы Путин пожелал ему "скорейшего и полного выздоровления". Фернандес заявил, что благодаря "Спутнику V" коронавирус у него протекает в легкой форме.

По чьей инициативе состоялся разговор - не сообщается.

На днях стало известно, что 62-летний Фернандес, привившийся в январе российской вакциной от коронавируса "Спутник V", получил положительный тест на COVID-19, у него появились симптомы заболевания.