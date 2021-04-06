06 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
Путин, телефон, (2016) | Фото:

Путин позвонил заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, который заразился COVID19.

Как сообщает сайт Кремля, в ходе беседы Путин пожелал ему "скорейшего и полного выздоровления". Фернандес заявил, что благодаря "Спутнику V" коронавирус у него протекает в легкой форме.

По чьей инициативе состоялся разговор - не сообщается.

На днях стало известно, что 62-летний Фернандес, привившийся в январе российской вакциной от коронавируса "Спутник V", получил положительный тест на COVID-19, у него появились симптомы заболевания.

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Путин позвонил заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

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Теги: Путин, Фернандес, Аргентина, коронавирус



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Ранее 03.04.2021 10:36 Мск Президент Аргентины заболел коронавирусом после вакцинации "Спутником V"

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