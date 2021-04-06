Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний

В суд направлено уголовные дела против троих свидетелей по делу артиста Михаила Ефремова.

Свидетелей с его стороны обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Во время судебных заседаний они говорили, что в момент аварии актер был на пассажирском сиденье, а за рулем внедорожника находился другой человек. Однако экспертиза на подушке безопасности руля обнаружила биологические следы актера.

Обвиняемые не признают вину, сообщает РИА "Новости".

Ранее Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.