Российские вузы наводнят белорусские студенты

Квота кабмина России для поступления студентов из Беларуси в вузы РФ в текущем году вырастет в два раза - до 700 мест.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, белорусские абитуриенты при поступлении в российские высшие учебные заведения имеют такие же права, как и россияне. Они могут поступить в вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ.

Как напомнил Фальков, также Россия каждый год дает квоты для белорусских студентов на бюджетные места. В текущем году их будет 700, что в два раза больше, чем в предыдущие годы, сообщает РИА "Новости".

Ранее Фальков сообщил, что решение о перерасчете и снижении оплаты за обучение в вузах во время эпидемии может быть принято в апреле.