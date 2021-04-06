Закон о просветительской деятельности подписан Путиным

Российский президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий просветительскую деятельность в стране.

Как передает корреспондент Накануне.RU, документ разрешает Минобрнауки и Минпросвещения лицензировать просветительские проекты. В законе уделяется внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект, назвав его избыточным, так как он может привести к ограничению деятельности НКО и дискуссионных площадок.

Скандальный законопроект ранее одобрил профильный комитет СФ по науке, образованию и культуре, а еще раньше в трех чтениях приняла Госдума.

Один из соавторов поправок Любовь Глебова сообщила, что на всех дискуссиях о законопроекте "вопросов по определению просветительской деятельности в дискуссии не было". "Обеспокоенность профессионального сообщество связано с тем, что могут быть избыточные административные барьеры, требования. Со стороны СФ была инициатива сформировать рабочую группу по мониторингу применения поправок", - добавила Глебова.

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