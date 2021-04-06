Обновление транспортной системы Нижневартовска идет в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда"

С наступление весны в столице Самотлора вновь начинается дорожное строительство. Магистрали города покрываются знаками, сопровождающими ремонтные работы, а автомобилисты привыкают к объездным маршрутам. Очередной этап "дорожной революции" в рамках национальных проектов "Безопасные качественные дороги" «Жилье и городская среда» стартует в Нижневартовске. Масштаб предстоящих работ весьма внушительный.

На улице Нововартовской в этом году строители должны сдать в эксплуатацию первый из четырех этапов. Общая стоимость проекта - 1,7 млрд рублей, стоимость 1 этапа строительства 251 млн рублей. Основной объем выделен из федерального бюджета, плюс средства Югры и муниципалитета.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города Нижневартовска, улица Нововартовская будет обеспечивать транспортную доступность жителей старой части Нижневартовска и восточного планировочного района к дорожной сети города. О насущной необходимости возведения дублера перегруженной улицы Лопарева в городе говорят уже лет десять. Но объем дорожных работ, чтобы это осуществить, был оценен специалистами как очень затратный. Поэтому запущенный в 2018 году нацпроект БКАД стал настоящим подспорьем для местного бюджета.

«Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 3,3 км. Она будет соответствовать всем современным стандартам, иметь ливневую канализацию, велодорожки, систему освещения, тротуары», - рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Первый участок дорожного полотна строители должны сдать осенью 2021 года. Это участок от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова, где сейчас заканчиваются подготовительные работы. Идет выторфовка участка. А как только весна принесет стабильное тепло, специалисты займутся подготовкой территории под тротуары и велодорожки, летом здесь уложат асфальт.

В новых микрорайонах Нижневартовска в этом году начнут строить еще две дороги, которые позволят разгрузить проезжие части на востоке города. Возведение будет также осуществляться за счет федеральных, окружных и городских средств по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий пояснил, что речь идет о дорогах на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Ф. Салманова) и Ф. Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской). Общая протяженность двух участков дорог составит порядка 2,5 км. На их возведение в общей сложности выделено 855 млн рублей.

«Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству», - отметил Иван Силецкий.

Эти объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 года. Городу очень нужны эти дороги, чтобы разгрузить заезд в Нижневартовск с восточной стороны.

Начались работы и на участке улицы Московкина в створе улиц Героев Самотлора и Салманова. Здесь для жителей уже обустроили временный проход рассматривается возможность организации временного проезда со стороны перекрестка улиц Московкина и Салманова. Пока прилегающую к строительной площадке территорию продолжают расчищать от снега. Уже начался демонтаж железобетонных дорожных плит. Протяженность возводимого участка улицы Московкина – около 600 метров. По проекту дорога включает три полосы для движения автотранспорта, тротуары, велодорожки, парковки, карман для автобусных остановок. В рамках контракта жизненного цикла подрядчику предстоит построить участок дороги и обслуживать его в дальнейшем.

Накануне глава Нижневартовская Василий Тихонов лично осмотрел этот участок. "Для жителей новых микрорайонов данная дорога очень важна. Поручение принять меры по строительству улицы давала губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова. Были проведены предварительные переговоры с жителями при разработке проекта дороги. Сегодня, приступая к строительным работам, важно создать максимально безопасные условия, но при этом помнить о комфорте передвижения", - подчеркнул глава муниципалитета.

Подрядчик – компания «Северавтодор» уже приступает к строительно-монтажным работам на этом участке. В апреле строители должны приступить к устройству ливневой канализации. Активная фаза строительных работ запланирована в предстоящий весенне-летний период. А в эксплуатацию предполагается сдать этот важный для всей дорожной сети Нижневартовска объект в 2022 году.

Отметим, что в администрации Нижневартовска взяли за правило проводить определение подрядчиков заранее, проводить так называемые опережающие торги. То есть, аукционы по выбору подрядчиков проводились в конце прошлого года, либо начале 2021 года. Такой подход дает подрядчикам возможность основательно подготовиться к ремонтной кампании, заранее просчитать объем необходимых материалов, техники и так далее.

Не менее важно это и для общественных контролеров, институт которых в столице Самотлора развит очень хорошо. Общественники получают информацию по подрядчикам и могут организовать действенный контроль за ремонтными работами, прежде всего, в плане контроля качества выполняемых работ. "Их контроль является неотъемлемой частью реализации национального проекта БКАД в Нижневартовске. Они присутствуют на всех этапах ремонта и имеют право указывать подрядным организациям на любые недочеты при выполнении работ", - поясняет заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы водители и пешеходы чувствовали себя комфортно на улицах Нижневартовска. Подрядные организации хорошо относятся к тому, что представители общественности смотрят за работами. Практика показывает, что к нашим замечаниям прислушиваются и быстро устраняют недочеты", - отмечает член Общественной палаты города Арзу Исмаилов.

Также контроль за выполнением работ ведут депутаты Думы Нижневартовска. Заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин говорит, что при комитете по городскому хозяйству и строительству создана специальная рабочая группа, участники которой будут не только следить за процессом ремонта, но и обязательно участвовать в приёмке выполненных объектов.

При этом, надо отметить, что все дорожные работы: на участках улиц Интернациональной (от Индустриальной до Зимней), Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина), Ханты-Мансийской (от Омской до Интернациональной) и по всем другим дадут оценку и профессиональные эксперты. Пробы асфальта проанализируют в лабораториях, что позволит обнаружить дефекты и нарушения технологии, не видные глазу. Образцы дорожного полотна будут проверяться на плотность, зерновой состав, водонасыщение и по другим показателям. И, если специалисты выявят недостатки дорожного полотна, подрядчик обязан будет их устранить за свой счет.