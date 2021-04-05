Навального перевели в медико-санитарную часть

Оппозиционер Алексей Навальный переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирус. Осужденный переведён в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", - говорится в ответе ФСИН на запрос "Известий".

Источник издания опроверг сведения о вспышке туберкулёза в колонии, где отбывает наказание Навальный.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее обвинили в симуляции болезни в колонии, в конце марта объявил голодовку. Запись об этом появилась на его странице в Instagram. Политик жаловался на ухудшение самочувствия и утверждал, что его "пытают лишением сна".