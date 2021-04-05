Губернатор Югры встретится с жителями Нефтеюганского района

Губернатор Наталья Комарова 8 апреля встретится с жителями Нефтеюганского района, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"8 апреля работаю в Нефтеюганском районе. Проведу онлайн-встречу с жителями. Уважаемые земляки, обсудим ваши оценки состояния дел в муниципальном образовании, а также предложения по решению задач развития муниципалитета, устранения причин, которые мешают достигать целей национальных проектов", - отметила губернатор в своих соцсетях.

Модераторами прямого эфира станут финалист всероссийского конкурса "Доброволец России-2020", руководитель движения семейных волонтеров "Добрый дом" Нефтеюганского района Зиля Амирханова, редседатель Молодёжного парламента при думе Нефтеюганского района Анастасия Стехнович, лауреат "Молодежной лиги управленцев Югры 2020", лауреат второй степени в номинации "Учитель года-2019" по итогам регионального этапа конкурса "Педагог года" Олеся Шаль.