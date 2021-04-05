05 Апреля 2021
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Происшествия В России Москва
Андроник (Трубачёв) (2021) | Фото: Московская духовная академия

В Троице-Сергиевой лавре умер внук Павла Флоренского

5 апреля после продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался доцент Московской духовной академии, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Андроник (Трубачёв), сообщили Накануне.RU в академии.

Отпевание состоится в 11.00 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры. Игумен Андроник будет похоронен на братском кладбище в селе Деулино.

Игумен Андроник (в миру Александр Сергеевич Трубачёв) родился 7 ноября 1952 г. в Москве. Отец – диакон Сергий (Трубачёв), церковный композитор, дед по отцу – священномученик протоиерей Зосима (Трубачёв), дед по матери – священник и философ Павел Флоренский.

В 1970 г. окончил среднюю школу. В 1975 г. окончил Московский историко-архивный институт, защитив дипломную работу по кафедре архивоведения "Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918-25): Обзор архивных материалов". По выпуске работал в Государственном архиве Московской области. В 1975-76 гг. служил в Советской Армии.

В 1976–90 гг. работал литературным редактором в Издательском отделе Московской Патриархии. В 1980 г. окончил Московскую духовную семинарию. В сентябре того же года поступил в братство Троице-Сергиевой лавры. 19 марта 1981 г. принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского, а 1 мая того же года рукоположен во иеродиакона. 28 августа 1982 г. рукоположен в иеромонаха. В 1984 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, защитив кандидатскую диссертацию на тему "Священник Павел Флоренский. Личная жизнь. Творчество".

С января 1984 г. – лектор, затем преподаватель МДАиС. 8 апреля 1986 г. возведен в сан игумена. С 1989 г. – секретарь Синодальной богослужебной комиссии. 20 апреля 1989 г. утвержден в ученом звании доцента. 15 июля 1990 г. освобожден от работы в Московских духовных школах в связи с назначением наместником возрожденного в декабре 1989 г. Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. 17 февраля 1993 г. освобожден от настоятельства в Валаамском монастыре, зачислен в корпорацию Московских духовных школ. С того же года – директор Центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского. С 9 февраля 1995 г. – директор музея священника Павла Флоренского в Сергиевом Посаде. C 1997 г. – директор Музея священника Павла Флоренского в Москве.

Андроник (Трубачёв)(2021)|Фото: Московская духовная академия

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В Троице-Сергиевой лавре умер внук Павла Флоренского

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Теги: Андроник Трубачёв, Павел Флоренский, внук, дед



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