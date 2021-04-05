05 Апреля 2021
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нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске состоялся "выпуск" "Школы подготовки волонтёров антинаркотической деятельности "Дельфин""

В Нижневартовске подведены итоги реализации проекта "Школа подготовки волонтёров антинаркотической деятельности "Дельфин"", признанного в 2020 г. победителем городского конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, социальной реабилитации наркозависимых лиц и пропаганды здорового образа жизни среди некоммерческих организаций, сообщили Накануне.RU в мэрии.

После тщательной работы по отбору желающих пройти обучение в школе "Дельфин" (изначально было подано 102 заявки) до финала дошли только
20 участников. За время учёбы ребята прослушали цикл теоретических лекций, приняли участие в практических семинарах/тренингах, направленных на развитие коммуникативных навыков и личностных качеств будущих волонтеров. В завершении образовательного курса молодые люди получили волонтёрские книжки и сертификаты.

Своими планами они поделились с главой Нижневартовска, председателем Антинаркотической комиссии города Василием Тихоновым. В ходе встречи ребята рассказали о личной заинтересованности и мотивации вступить в волонтерское движение, о необходимости пропаганды ЗОЖ и значении первичной профилактики наркомании/токсикомании/алкоголизма в подростковой и молодёжной среде.

Рассказали о своей готовности взаимодействовать с правоохранительными и иными контролирующими органами в части блокировки сайтов/страниц, содержащих противоправный контент. Василий Тихонов отметил важность роли волонтёров в вопросах реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в городе Нижневартовске и пожелал молодым людям не останавливаться на достигнутом, всегда искать и находить новые эффективные формы работы.

Василий Тихонов, антинаркотическая комиссия(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске состоялся "выпуск" "Школы подготовки волонтёров антинаркотической деятельности "Дельфин""

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Теги: волонтёры, антинаркотическая комиссия. Василий Тихонов



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