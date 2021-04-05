В Тюменской области на сотни тысяч оштрафованы путешественники - не проверились на COVID-19 после возвращения из-за границы

В Тюменской области вернувшиеся из-за границы путешественники не сделали тесты на коронавирус, из-за чего оштрафованы, сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора.

"357 граждан нарушили сроки обследования. На лиц, нарушивших требование постановления, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 76, наложено штрафов на сумму 856 тыс. 315 руб.", - уточнили в управлении.

Отметим, за последние сутки коронавирус в области подхватили 51 инфицированный.