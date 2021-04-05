Народный спортзал и замок призраков: что построят в екатеринбургском парке Маяковского ?

На реконструкцию парка Маяковского в скором времени могут выделить 47 миллионов рублей. Проект преобразования главной зоны отдыха Екатеринбурга уже завтра рассмотрят депутаты городской думы. Рассмотрение произойдет на комиссии по городскому хозяйству. В распоряжении Накануне.RU оказались документы по изменению внешнего облика рекреации.

Так в парке появятся пять входных групп. Также будет построен спортзал для всех желающих, аттракционы, в частности Дино – парк, замок призраков, Маугли – парк и библиотека.

Кроме того, в парке появятся 15 туалетных кабинок.