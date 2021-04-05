05 Апреля 2021
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цпкио, парк маяковского (2019) | Фото: nakanune.ru

Народный спортзал и замок призраков: что построят в екатеринбургском парке Маяковского ?

На реконструкцию парка Маяковского в скором времени могут выделить 47 миллионов рублей. Проект преобразования главной зоны отдыха Екатеринбурга уже завтра рассмотрят депутаты городской думы. Рассмотрение произойдет на комиссии по городскому хозяйству.  В распоряжении Накануне.RU оказались документы по изменению внешнего облика  рекреации.

План реконструкции парка Маяковского(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Так в парке появятся пять входных групп. Также будет построен спортзал для всех желающих, аттракционы, в частности Дино – парк, замок призраков, Маугли – парк  и библиотека.

План реконструкции парка Маяковского(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Кроме того, в парке появятся 15 туалетных кабинок.

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Народный спортзал и замок призраков: что построят в екатеринбургском парке Маяковского ?

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Теги: парк Маяковского, ЦПКиО, Екатеринбург



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